تصاعد التوترات في الشرق الأوسط: الحرس الثوري الإيراني يلوّح بالهجوم على شركات أمريكية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: «سنغادر إيران في غضون أسبوعين إلى ثلاثة»، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأضاف: «إيران تحتاج إلى 15 عامًا أو أكثر للعودة إلى قدراتها السابقة، وحصل تغيير في النظام الإيراني وأصبحنا نتعامل مع مجموعة جديدة».

تهديدات الحرس الثوري الإيراني

وفي سياق آخر، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد للتصدي لأي تحركات هجومية محتملة من جانب إيران، وذلك عقب تهديدات أطلقها الحرس الثوري الإيراني باستهداف شركات أمريكية في المنطقة.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن القوات الأمريكية تمتلك الجاهزية الكاملة لإحباط أي هجوم، مشيرًا إلى أن هذا الاستعداد انعكس بالفعل في تراجع كبير بنسبة 90% في الهجمات التي نُفذت باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية تصريحات منسوبة إلى الحرس الثوري، تفيد بعزمها بدء استهداف شركات أمريكية في المنطقة اعتبارًا من الأول من أبريل، وذلك ردًا على هجمات سابقة طالت إيران.