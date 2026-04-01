بعد حوادث بسبب الظلام .. مقترح برلماني لإنارة الطرق بالطاقة الشمسية

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المجلس يدعو إلى التوسع في استخدام أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على الطرق الرئيسية والمحاور المرورية، في إطار جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر النظيفة.

وجاء تحرك النائبة على خلفية تزايد مخاطر ضعف الإضاءة في الشوارع، حيث أكدت أنها شاهدت خلال اليومين الماضيين حوادث تصادم بين سيارات ودراجات نارية بسبب الظلام، ما يعكس خطورة الوضع وضرورة التدخل العاجل.

وأوضحت “صابر” أن الاقتراح يستند إلى المادة 133 من الدستور والمادة 113 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم توجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة التنمية المحلية، لدراسته واتخاذ ما يلزم.

وأكدت أن الإجراءات الأخيرة لترشيد استهلاك الكهرباء، رغم أهميتها، تسببت في انخفاض مستوى الإضاءة على الطرق، ما أدى إلى تداعيات سلبية على السلامة المرورية والأمن العام، وهو ما يتطلب البحث عن حلول بديلة تحقق التوازن بين الترشيد وحماية المواطنين.

وأشارت إلى أن استخدام أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية يمثل حلاً عمليًا ومستدامًا، إذ يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40% و60%، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل تكاليف الصيانة، خاصة في المناطق النائية والطرق السريعة.

ولفتت إلى أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تُعد من الدول ذات معدلات الإشعاع الشمسي المرتفعة عالميًا، ما يجعلها بيئة مثالية لتطبيق هذا النوع من المشروعات على نطاق واسع.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها وضع خطة مرحلية لإحلال الإضاءة التقليدية بالطاقة الشمسية تبدأ بالطرق ذات الكثافة المرورية، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية وفنية شاملة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع أطر تشريعية وحوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأكدت النائبة أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في إنارة الطرق لن يسهم فقط في ترشيد الطاقة، بل سيعزز أيضًا من مستويات الأمان ويحسن جودة الحياة للمواطنين.