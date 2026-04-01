من داخل مركز السيطرة والطوارئ .. تطبيق قرار غلق المحال العامة بدمياط



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تطبيق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيتريات فى تمام التاسعة مساءًا ماعدا يومى الخميس والجمعة فى تمام العاشرة مساءً وذلك بدايةً من السبت الماضى، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

و تابع " الدكتور حسام الدين فوزى " الموقف بجميع مدن ومراكز المحافظة، والتأكد من الالتزام بالتطبيق التام للقرار وفقًا للآليات المحددة .

وأكد "محافظ دمياط" مجددًا على التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية وتحقيق التكاتف ، لتطبيق القرار و ذلك فى إطار خطة الدولة لترشيد الطاقة والكهرباء، فى ظل الظروف العالمية الراهنة ، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.