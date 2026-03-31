تعرف على محاور الرؤية التصميمية الاستراتيجية التنموية لدمياط

ناقش الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، محاور الرؤية الاستراتيجية التنموية لمحافظة دمياط، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ والدكتور على عبد الجواد دكتور التصميم العمرانى بجامعة القاهرة.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور فى إطار الرؤية التصميمية الاستراتيجية التنموية وتنفيذها بمحافظة دمياط .

وعلى هذا الصعيد،، ناقش " المحافظ " عدد من الرؤى والمقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية ، و دراسة بعض المشروعات الاستثمارية لتعظيم الاستفادة منها.

ورحب " محافظ دمياط " ببناء شراكات مع مختلف الجهات، لتحقيق الأهداف الرامية نحو تحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.