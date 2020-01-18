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أخبار العالم

وسط حالة من الفوضى.. طائرة عسكرية ألمانية تغلق مطار هيثرو البريطاني

السبت 18/يناير/2020 - 06:03 م
مطار هيثرو
مطار هيثرو
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القسم الخارجي
تسببت طائرة عسكرية ألمانية انطلقت من قاعدة "نورثولت" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إغلاق المجال الجوي لمطار هيثرو البريطاني لمدة 30 دقيقة أمس الجمعة، مما ترك المسافرين عالقين لعدة ساعات.

وأبلغ سلاح الجو البريطاني أبراج المراقبة بالحاجة إلى استخدام المجال الجوي في الساعة التاسعة صباح أمس، مما اضطر العديد من الطائرات إلى تحويل مسارها وطائرات أخرى إلى الاستمرار في التحليق حتى يتم إعادة فتح المطار مجددا.

وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة التابعة لشركة لسلاح الجو الألماني "لوفت فافه"، والتي انطلقت من مطار عسكري على بعد 10 أميال من هيثرو. ويعتقد أن الطائرة "جيرمن أير فورس 612" أو جي إيه إف 612 من طراز "بومبيارد جلوبال 5000"، والتي يستخدمها سلاح الجو الألماني.

وأظهرت السجلات من موقع تعقب الطائرات "فلايت أوير" أن الطائرة أقلعت من مطار نورثولت في الساعة 8:55 صباحا وسافرت إلى هامبورج، وهبط في المملكة المتحدة في الساعة 10:03 بتوقيت المملكة المتحدة.

ولم تغادر الرحلة التالية من قاعدة نورثولت إلا في حوالي الساعة 11:13 وذلك بعد مغادرة الطائرة الألمانية.

أدى إغلاق مطار هيثرو إلى إجبار ما لا يقل عن أربع رحلات لشركة الخطوط الجوية البريطانية وطائرة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك على الهبوط في مطارات أخرى مثل جاتويك وستانستيد ولوتون.

ومع ذلك، أكد سلاح الجو الملكي البريطاني أمس الجمعة أنه لم تكن هناك حالة طارئة، وقال إن التأخير نتج عن "أحد أصولنا" التي كانت تطير من نورثولت.
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