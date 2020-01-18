تحرك عاجل من محافظة الغربية بعد واقعة الغش الجماعي في مدرسة بطنطا

طلب الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربيه اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة فتح باب التحقيق في واقعه الغش الجماعي المتداولة للطلاب مدرسة التجارة بطنطا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وشدد محافظ الغربيه على أهمية استبعاد مديرة المدرسة وإعادة الامتحان في مادة الوثائق والمعلومات وتشكيل لجنة للمراقبة من خارج المدرسة.



جاء ذلك عقب تداول جروبات غرباوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك فيديو والصور لطلاب مدرسة التجارة بطنطا داخل لجنة الإمتحان وهم في حالة غش جماعى دون وجود مراقبين عليهم.



وكشفت حيثيات الفيديو عن شروع أحد الطلاب بالغش من التليفون المحمول اخر فضلا عن مشاركه طالب اخر بالغش منه، وقيام طالب اخر بتصوير الطلاب وهم في حالة هرج ومرج داخل اللجنة بالإضافة إلى الالفاظ الخارجه والسباب من الطلاب.



وناشد أولياء أمور عدد من الطلبة في استغاثاتهم وكيل وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة خوفا على الطلبة فيما أفادت مصادر بالتربية والتعليم انه سوف يتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعه واتخاذ الاجرءات القانونية لردع الطلاب والقائمين علي العمل بذات المدرسه.