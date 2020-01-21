ضباط ذوي رتب عالية يتعرضون لموقف محرج أمام رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.. فيديو

ظهر مقطع فيديو لحراس شرطة بجنوب إفريقيا يصيبهم الارتباك بين بعضهم في السير يمينا أو يسارًا وهم يأدون التحية في جنازة الدكتور ريتشارد مابونيا أمام الرئيس.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، شيع رجل الأعمال في جنازة احتفالية كاملة ، حيث كان الرئيس سيريل رامافوسا يمنحها مديحًا يشيد بشجاعته أثناء الفصل العنصري.



في اللقطات الحية ، يظهر أربعة من الضباط ذوي الرتب العالية وهم يقفون بفخر وينتظرون قيادتهم في مقبرة ويست بارك في جوهانسبرج.



بعد ثوان، تم إصدار أوامر بالانصراف والسير بسرعة في البث المباشر،حيث تعرض الضابط الاربعة إلى موقف محرج خلال انصرافهم بعد أن انعطف ضابطان في الاتجاه الخطأ ليربكان حركة سير الضابطين الآخرين في مشهد محرج .







