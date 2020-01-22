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أخبار العالم

تركيا تنشر منظومتي دفاع جوي قرب العاصمة الليبية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:04 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف الجيش الوطني الليبي عن نشر النظام التركي منظومتي دفاع جوي قرب العاصمة الليبية طرابلس، لمساعدة قوات حكومة الوفاق. 

وأفادت سكاي نيوز بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط  الطائرة التركية  بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته العسكرية في طرابلس.

ونفى الجيش الوطني الليبي الشائعات التي ظهرت عن استهدافه لمطار معيتقية بالعاصمة الليبية طرابلس. 

وقال الجيش الوطني الليبي لفضائية الحدث السعودية: "نخشى هروب أو إطلاق سراح إرهابيين مسجونين في قاعدة معيتيقة". 

وأضاف: " أسقطنا طائرة تركية حاولت استهداف قواتنا قرب طرابلس". 

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