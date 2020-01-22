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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يعلن تفعيل منطقة الحظر الجوي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تفعيل منطقة الحظر الجوي لتشمل قاعدة معيتيقة الجوية، وذلك عقب إسقاط طائرة مسيرة تركية. 

وأفادت سكاي نيوز بأن الجيش الوطني الليبي أسقط طائرة تركية في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجيش الوطني الليبي قصف مطار معيتيقة في طرابلس، مع تواصل تدفق المرتزقة من تركيا.

وقال المتحدث باسم حكومة الوفاق إن  المطار تعرض لقصف بـ "ستة صواريخ جراد حتى الآن". ما أسفر عن توقف حركة الملاحة بالمطار.

وأعلن الجيش الليبي إسقاط  الطائرة التركية  بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تحاول الإغارة على موقع وحداته العسكرية في طرابلس.

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