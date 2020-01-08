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أخبار العالم

الجيش الليبي يعلن توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:38 م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
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أ ش أ
أعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.

وأضاف المسماري -في بيان مصور على موقعه الرسمي بالفيسبوك حسبما افادت بوابة أفريقيا للأخبار، اليوم الاربعاء- أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائرتها لخطر التدمير على حد وصفه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت في وقت سابق اليوم ،عن توسيع منطقة الحظر الجوي التي أعلنت عنها في وقت سابق ، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية وذلك إعتبارًا من هذا اليوم ؛ كما طالبت شركات النقل بضرورة مراعاة ذلك والالتزام التام بما تم الإعلان عنه وعدم تعريض طائراتها للخطر.
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