مطران الأسقفية يهنئ السيسي بأعياد الشرطة وثورة يناير

أرسل المطران منير حنا، مطران الكنيسة الاسقفية في مصر والقرن الأفريقي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الثامن والستين، وذكرى ثورة الشعب فى ال 25 يناير.





وجاء نص البرقية "نحن نشكر الله من أجل الجهود المضنية التى يبذلها رجال الشرطة البواسل بقيادتكم الحكيمة، نسأل الله أن يحميكم جميعًا ذخرا للوطن ويعطيكم القوة التى تمكنكم للاستمرار بالقيام بالدور الرائع الذى تقومون به فى الحفاظ على أمن وأمان شعبنا المصرى العظيم.





وأضاف قائلا ؛ نحن ندعو الله أن يُوفقكم ويُسدد خطاكم وأنتم تقودون بلادنا، فى هذه المرحله الهامة، نحو التنمية المستدامة بكل أبعادها.





وكان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد قدم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة العيد ال٦٨ لهم.





ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني أن يحفظ مصر من كل سوء، مثمنا الدور الذى يقوم به رجال الأمن في حفظ الأمن والاستقرار بكافة ربوع الوطن.