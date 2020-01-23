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منوعات

شابة صينية تأكل خفاشًا.. فيديو صادم يكشف سبب انتشار الفيروس الغامض

الخميس 23/يناير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أثار فيديو مروع لسيدة صينية تأكل خفاشًا كاملًا في مطعم فخم صدمة العالم بعد تداوله، حيث يعتقد البعض أن تناول تلك الثدييات الطائرة هو السبب الرئيسي في انتشار الفيروس الجديد القاتل، بكافة أرجاء الصين.



ويظهر الفيديو الذي أصبح تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيدة صينية وهي تستعد لتناول الحساء المصنوع من الخفافيش.


وفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تسببت سلالة جديدة من فيروس كورونا، التي ظهرت في مدينة ووهان بوسط الصين الشهر الماضي، في مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا، وتسببت في مرض أكثر من 590 شخصًا وتسببت في توقف 11 مليون شخص عن المدينة. 


وأوضحت الصحيفة أن الفيروس، الذي يمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي، غير مفهومة جيدا، حيث يخشى العلماء الآن من احتمال انتشاره على البشر من الثعابين أو الخفافيش. 


وأفادت الـ" ديلي ميل" أن عالم فيروسات صيني بارز الذي ساعد في التصدي لوباء السارس في آسيا في عام 2003 حذر من أن سلالة جديدة من فيروس كورونا القاتل من الصين قد تؤدي إلى تفشي أسوأ عشر مرات على الأقل من الأزمة الصحية قبل 17 عامًا.


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