AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

الخميس 23/يناير/2020 - 08:53 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
محمود محسن
قام الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار بحبس دموعه على الهواء بعد التقرير الذي عرضه عن الاحتفالية عيد الشرطة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، قد استشهد بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله.


وخلال الاحتفالية ألقى عاطف وائل طاحون، الطالب بكلية الشرطة ونجل العميد الشهيد وائل طاحون مفتش الأمن العام، كلمة خلال الاحتفالية، قائلا: "قررت الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدي، وهنفضل نحمي بلدنا دائما".

وتعهد عاطف وائل طاحون، بحماية الوطن من براثن الإرهاب وأهل الشر، وقال نجل البطل الشهيد فى كلمة مؤثرة باحتفالية عيد الشرطة: "والدى وزوج أختى قدموا حياتهم فداءً لمصر وأصبحوا بالنسبة لى المثل والقدوة علشان كده أنا أصريت أن أكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال ولما استشهدوا يا أفندم لقيت نظرة الناس كلها فخر واعتزاز بيهم وده أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق علشان أكون امتداد للأبطال فى تحمل مسؤولية أمن مصر ..ولما دخلت الكلية أنا شفت التحدى والإصرار فى عيون كل زمايلى الطلبة لمكافحة الإرهاب وأهل الشر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لميس الحديدي تبكي على الهواء| فيديو

لم يتمالك دموعه.. والد الشهيد الضاحك: ابني مش خسارة في مصر.. شاهد

شاهد.. لحظة مؤثرة من أسرة الشهيد وائل طاحون أمام الرئيس.. فيديو

بعد بكائها.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة لزوجة الشهيد وائل طاحون.. فيديو

الإرهاب حرمها من والدها وزوجها.. سارة طاحون فتاة فقدت السند والحبيب.. والرئيس يكرمها

ابنه يسعى لإكمال المسيرة.. قصة استشهاد العميد وائل طاحون وزوج ابنته

ترشيحاتنا

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

مباراة الزمالك ودجلة تواجه شبح التأجيل .. اعرف السبب

بعد تصدرها التريند وإشاعة خطوبتها.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل

فى العباسية و3 مطارات.. أماكن السجل المدنى الذكى لاستخراج شهادة الميلاد

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للاسكواش

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

سر ظهور الأميرة كيت ميدلتون بسلسلة ذهب جديدة.. صور