شاهد.. تامر أمين يحبس دموعه على الهواء.. اعرف السبب

قام الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج آخر النهار عبر فضائية النهار بحبس دموعه على الهواء بعد التقرير الذي عرضه عن الاحتفالية عيد الشرطة اليوم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان العميد وائل طاحون مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، قد استشهد بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله.



