توقعات بإصابة 350 ألف شخص بفيروس كورونا خلال فبراير المقبل

كشفت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، أنه من المتوقع إصابة 350 ألف مواطن في الصين بفيروس كورونا الغامض في مدينة واحدة خلال فبراير المقبل، وذلك وفقًا للخبراء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الذين يتوقعون تشخيص حالة واحدة فقط من بين كل 20 حالة





وأفادت الصحيفة أن السلطات والشركات الصينية اتخذت اجراءات طارئة لإغلاق مناطق الجذب السياحي وأنظمة النقل العام في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد الفتاك الذي أودى بحياة 26 شخصًا على الأقل





وفي تحول جذري للأحداث ، تم إغلاق جزء من سور الصين العظيم وديزني لاند في مقاطعة شنغهاي ، حيث تحاول السلطات يائسة منع الناس من نشر فيروس كورونا وسط مخاوف من إصابة ما يصل إلى 10،000 مصاب بالفعل بالفيروس القاتل.





وتفيد التقارير أن هناك ثلاث عشرة مدينة ، تضم حوالي 40 مليون شخص ، اتخذت نفس الإجراءات الطارئة ، وأوقفت وسائل النقل العام وأغلقت الطرق خلال اليومين الماضيين.





وتوقع تقرير أعده باحثون من إنجلترا واسكتلندا وفلوريدا يفيد أن هناك ما بين 250،000 إلى 350.000 شخص سيصابون بعدوى الفيروس الغامض في مدينة ووهان بحلول بداية فبراير.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن في الولايات المتحدة ، تتم مراقبة رجل واحد في ولاية واشنطن بعد التأكد من إصابته بالمرض ، ويجري اختبار 12 حالة أخرى محتملة في كاليفورنيا وتكساس وتينيسي، عبر المحيط الأطلسي ، فيما أجرت السلطات البريطانية اختبارات على 14 شخصًا ولكن لم يتم تأكيد أي من تلك الحالات بتعرضهم للإصابة.