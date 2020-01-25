اتظاهر نحو ألف مواطن نمساوي، مساء الجمعة، بوسط العاصمة فييينا، احتجاجا على ممارسات الأحزاب السياسية المتشددة وعلى رأسها حزب الحرية.





وانطلقت المظاهرة من امام جامعة فيينا الى قصر رئاسة الجمهورية " هوفبورج " ونظمتها حركة نسائية معروفة فى النمسا تحمل اسم " أمهات ضد اليمين".





وفرضت قوات الشرطة النمساوية على الفور اجراءات أمنية استثنائية وقامت بتأمين المظاهرة واغلاق عدد من الشوارع الرئيسية وتم نشر نحو 1600 ضابط فى المنطقة.





حمل المتظاهرون الرايات المعادية لتيار اليمين المتشدد كما استعانوا بالطبول فى ترديد الهتافات.



