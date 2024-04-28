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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: دمرنا أكثر من 17 طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الجيش الروسي، صباح اليوم الأحد، أن الدفاع الجوي للبلاد دمر أكثر من 17 طائرة بدون طيار أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في أن تسمح المساعدات العسكرية التي ستحصل عليها أوكرانيا في الأشهر القادمة من الدول الغربية، بما فيها فرنسا، لها "بتعزيز مقاومتها".

وقال ماكرون في كلمة له أمام الشباب في المدرسة الأوروبية بستراسبورج، يوم السبت: "آمل أن يسمح ما سنقدمه نحن مع الولايات المتحدة والألمان خلال الأشهر القريبة القادمة، للأوكرانيين بتعزيز مقاومتهم".

وأشار ماكرون إلى أن الحديث يدور حول "أمننا ومستقبل أوروبا".

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الكونجرس الأمريكي على التشريع حول تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة نحو 61 مليار دولار بعد أشهر من توقف المساعدات بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.

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