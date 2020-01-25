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أخبار البلد

غدا.. وزير الكهرباء يتوجه للكونغو لبحث مشاركة مصر في مشروع سد إنجا

السبت 25/يناير/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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وفاء نور الدين
يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد من قيادات الوزارة  وعدد من شركات القطاع الخاص،غدا الأحد إلى دولة الكونغو  لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء .

ونوه مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،إلى أن اللقاء سيتناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة و استعراض المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة فى مجال الكهرباء.

وأشار إلى أنه سيتم أيضا مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا،مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بأن يكون لمصر دور فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016، وكذلك خلال زيارة وقد الكنغو الى مصر الأسبوع الماضى 

كما ستم مناقشة إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.

وأشار إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي والبرامج التى يحتاجها وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده مؤكدًا أنه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدربًا كونغوليًا فى مختلف مجالات الكهرباء.

جدير بالذكر أنه من خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين يتضمن قيام الحكومة المصرية بإنشاء محطة شمسية قدرة 4 ميجاوات على أرض الكونغو الشقيقة.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل الأسبوع الماضى  Alexandre Koyembe مستشار رئيس الجمهورية الكنغولى للبنية التحتية و Nsana Kanyoni نائب رئيس غرفة الصناعات والشركات الكونغولية وعدد من ممثلي الوزارات المصرية وعدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية.

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