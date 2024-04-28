فتاة تستغيث: طليقي خطف ابني وحمايا اعتدى عليا بعصاية

استعرض برنامج تفاصيل مأساة فتاة تدعى “أسماء”، وتبلغ 22 عاما زوجها طلقها بعدما أنجبت له ولدا.

وأوضحت أسماء خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد2" تقديم نهال طايل، ان المشاكل بدأت بعد ثلاثة أشهر من زواجها فقط حيث بدأ فى الاعتداء عليها بالضرب.

وتابعت أسماء: اكتشفت بعد كده أنه متجوز عليا ومعاه بنتين بالرغم ان قسيمة الزواج مكتوب فيها غير متزوج.

وأوضحت أسماء أنها مع المعاملة السيئة من زوجها ذهبت إلى أهلها وظلت عاما كامل لا يسأل زوجها عنها.

خطف ابنى

وأضافت أسماء قائلة:" وانا قاعدة عند ماما خلفت ولد واتصلت عليه جه سجل ابنه ومشى من غير ما يكلمني، فطلبت منه الطلاق، قالى لو طلقتك هنتقم منك".

وأشارت أسماء إلى أنه زوجها قامت بتطليقها وبعد 4 أشهر عاد وطلبها للزواج مرة أخرى فوافقت من أجل أبنها، معقبة:" بعد ما رجعنا بـ 5 إيام خطف ابنى وبعت ستات ضربتنى وخد الذهب وحمايا ضربنى بالعصايا".

وتابعت أسماء قائلة:" خطف ابنى وهو عنده ثقب فى القلب وحمايا هددنى بالضرب بالنار".