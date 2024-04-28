نائبا رئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرضا خيريا للملابس بطب بنات القاهرة

افتتح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بافتتاح المعرض الخيري للملابس بكلية طب البنات بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ معتز الروبي، مدير الكلية، والأستاذة منال حافظ، مديرة المدينة الجامعية والأمن الإداري للطالبات بمدينة نصر.

وعلى هامش افتتاح المعرض الخيري للملابس قام نائبَا رئيس الجامعة بتفقد أعمال التطوير والتجديد بالمدرج الكبير بكلية طب البنات قبيل افتتاحه رسميًّا بحضور فضيلة الدكتور رئيس الجامعة.