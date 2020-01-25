في أسبوع.. أسرع شوربة لـ إنقاص الوزن وحرق الدهون

يعتبر الكرنب من اكثر الخضراوات التي تعمل على انقاص الوزن وحرق الدهون، فهي تحتوي على الالياف، ويصنع من الملفوف الشوربة التي تستخدم للتخسيس والرجيم، كما انها سريعة في انقاص الوزن.





وتقول خبيرة التغذية سندس محمود، إنه "يمكن تناول شوربة الكرنب لمدة اسبوع ، ثم العودة الى النظام الغذائي الذي لا يؤدي السمنة ، وان زاد الوزن فعليك بشوربة الملفوف مرة ثانية".





الكرنب:

مكونات شوربة الكرنب :





نصف كيلو من كرنب.

ستة بصلات كبيرة .

ربطة من الكرفس .

عدة جزرات .

بعض حبات الطماطم الطازجة او علبة من صلصة الطماطم .

ربع كيلو من الفطر .

توابل وملح وفلفل اخضر حسب الحاجة .





طريقة عمل شوربة الكرنب :



