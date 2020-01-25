ننشر كلمة البابا تواضروس الثاني خلال لقائه بمجمع كهنة الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت مع مجمع كهنة الإسكندرية بمقر "مركز لوجوس" بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وجاء في كلمة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء، أن خدمة الكاهن كبيرة جدًا من افتقاد ورعاية وتعاملات مختلفة مع قطاع كبير من البشر لكن من أهم صفات الكاهن الناجح هو أن يكون "مكتشف للطاقات و المواهب" وأنا أحب دائمًا قصة البابا ألكسندروس واكتشاف الشماس أثناسيوس الذي أصبح بعد ذلك البطريرك العشرون.

وتابع، للأسف الذات تكون معوقا أساسيا لاكتشاف الطاقات والمواهب في الكنيسة، الأب والأم يكتشفون الحواس والمواهب في أبنائهم بالجسد وأنت أب لأبناء كثيرين لذلك عليك أن تكتشف طاقات ومواهب أولادك مثل أبونا بيشوي كامل كان لديه هذه الموهبة بغزارة وهذا يندرج تحت بند الأبوة ويبقى لنا أن نوفر له الظروف المناسبة لذلك الفنان الشهير بيكاسو قال قولًا مشهورا "كل إنسان يولد فنان لكن المشكلة كيف نحفظه فنان".

وأضاف، أقول قصة صغيرة، "أم لديها ابن وابنة وجدت ابنها يقوم برسم بورتريه لأخته، وكان الرسم عبارة عن شخبطة فأخذت الورقة وفرحت بها وحضنته وقبلته وعندما أصبح فنانًا مشهورًا قال أظن إن حضن وقبلة أمي جعلت مني فنانًا مشهورًا".

وتابع قائلا، أسرد عليكم بعض العلامات على اكتشاف المواهب والطاقات، اخلق جو تشجيعي داخل كنيستك وخدمتك :"نظرة - ابتسامة - تشجيع - هدية - إعجاب" يوجد عندنا للأسف نقص في التشجيع، وأبحث عن الهواية في كل شخص، ابحث عنها في أركان الشخصية مثل هواية فنية رياضية وترجمة و أدب وقراءة وغيره، الذي بلا هواية أكثر عرضة للأمراض النفسية لذلك الهواية وسيلة الوقاية من الأمراض النفسية.

وقال، الإرشاد الدائم لقراءة كتب العظماء والمشاهير: مثل قديسين الكنيسة، يوجد أيضًا رموز وعظماء في كل مجالات الحياة مثل ألكسندر فلمنج مكتشف البنسلين ونلسون منديلا وغاندي وبيل جيتس و المحليين مثل الدكتور مجدي يعقوب وأحمد زويل والدكتور فاروق الباز.

وتابع، قدم مشاهد وذكريات إيجابية من خبراتك، النواحي الايجايبة والنماذج المشرفة في مشوار حياتك وحياة السابقين.، وضع أولادك في وضع استنفار دائم للطاقة: الفراغ يشحن طاقة سلبية تخرج بطريقة منفرة ومدمرة لذلك استنفر طاقة ابنك البدنية في طريقة إيجابية.

ومن بعض سمات اكتشاف الطاقات، غير مرتبط بسن معين "أطفال، شباب، شيوخ"، وغير مرتبط بمجال معين.

حضر اللقاء من أعضاء المجمع المقدس الآباء الأساقفة العموم مسؤولو القطاعات الرعوية أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا ايلاريون (قطاع غرب الإسكندرية) والأنبا هرمينا (قطاع شرق الإسكندرية) إلى جانب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.