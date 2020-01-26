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رياضة

المصري يسعى لخطف بطاقة التأهل على حساب نواذيبو بـ الكونفدرالية

الأحد 26/يناير/2020 - 09:53 ص
فريق المصري
فريق المصري
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محمد السعيد
يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره نواذيبو الموريتاني، اليوم، الأحد، في التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الكونفدرالية.

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للتأهل إلى الدور ربع النهائي، برفقة فريق بيراميدز متصدر المجموعة.

على الجانب الآخر يطمح فريق نواذيبو في خطف الانتصار من كتيبة إيهاب جلال، للتمسك بحلم الصعود.

وكان المصري خسر أمام بيراميدز بهدفين دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل نواذيبو مع إينوجو رينجرز النيجيري بهدف لكل منهما.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة، ويحل المصري ثالنيا بـ 6 نقاط، ورينجرز ثالثا بنقطتين بفارق الأهداف عن نواذيبو صاحب االمركز الأخير.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة الكونفدرالية، بيراميدز مع إينوجو رينجرز النيجيري في تمام السادسة مساء.
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