آرسنال في ضيافة بورنموث بكأس الاتحاد الإنجليزي.. الليلة





موعد مباراة بورنموث ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة..





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة ليلًا، على ملعب "فيتاليتي" معقل بورنموث، ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2"، بتعليق عامر الخوذيري.





ويدخل آرسنال مواجهة اليوم، بمعنويات متوسطة، بعدما تعادل أمام تشيلسي في ديربي لندن، ضمن مباريات الجولة رقم 24، ليحتل المركز العاشر برصيد 30 نقطة.





في المقابل، يسعى بورنموث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجآة، بالفوز على آرسنال، والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.





وصعد آرسنال إلى الدور الـ32، بعد تغلبه على نظيره ليدز يونايتد 1-0 في دور الـ64، بينما فاز بورنموث على نظيره لوتون تاون 4-0.

يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره بورنموث، اليوم، الإثنين، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.