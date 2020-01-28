أم تتخلى عن طفلها بعد ساعات من ولادته.. والشرطة تبحث عنها.. شاهد

كشفت الشرطة البريطانية، مؤخرًا عن مجموعة من الصور لطفل حديث الولادة كانت والدته قد تخلت عنه بصورة مأساوية بعد حوالي 12 ساعة من ولادته، وتحاول الشرطة في الوقت ذاته تحديد هوية الأم والوصول إليها.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطفل كان قد تُرك عند عتبة باب بمنطقة سكنية في حي "هكني" شرق العاصمة البريطانية "لندن" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





الجدير بالذكر أنه أُطلق على الطفل اسم "إدوارد" نسبة إلى الشخص الذي عثر عليه، وهو حاليًا يتلقى الرعاية في أحد المستشفيات الموجودة شرق "لندن".





وكانت البداية عندما اتصل أحد المارة بالشرطة عقب عثوره على الطفل حديث الولادة ملفوفًا في بطانية بيضاء بعد أن تُرك عند عتبة باب.





وأشار التقرير، إلى أن المحققين يشعرون بالقلق حيال صحة الأم التي أنجبت طفلها خارج المستشفى، ووجهت الشرطة المحلية نداءًا إليها وحثتها على ضرورة التواصل معهم أو حتى مع طبيبها كي يتأكدوا من أنها بخير، وكذلك طالبت الشرطة أي شخص لديه معلومات عنها بسرعة الإبلاغ ليتم تحديد هويتها.



