لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم تشرح بالفيديو مزايا الامتحانات الإلكترونية

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو يشرح مزايا نظام الامتحانات الإلكترونية الذي تطبقه الوزارة على طلاب المرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي).
حيث أكد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم، أن نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.
وأشار الفيديو إلى ان السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي ، يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات ، ولكن يشترط أن يكون الطالب قد فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان ، مع الحرص على مذاكرة الدرس من خلال مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري.
وأوضح الفيديو ، أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين اسئلة اختيار من متعدد ، وأسئلة مقالية ، وأشار الفيديو إلى أنه مثلا في سؤال التعبير في اللغة العربية لم يعد الطالب في حاجة إلى كتابة 25 سطر في موضوع التعبير ، ولكن نظام الامتحانات الالكترونية الجديد يطلب منه كتابة 10 أسطر .
ولفت الفيديو إلى أن تقييم و تصحيح إجابات الامتحانات الالكترونية يقوم به معلمين ، ويتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجي يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم ، والخطوات التي يتبعها الطالب للوصول إلى الإجابة .
وأكد الفيديو أن الامتحانات الالكترونية الجديدة تتطلب تحرر تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمي ، والتركيز على قياس مهارات الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير النقدي و التعليم العميق.