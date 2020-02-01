لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. التعليم تشرح بالفيديو مزايا الامتحانات الإلكترونية

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو يشرح مزايا نظام الامتحانات الإلكترونية الذي تطبقه الوزارة على طلاب المرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي).





حيث أكد الفيديو الذي نشره وزير التربية والتعليم ، أن نظام الامتحانات الجديد يساعد الطالب على تطبيق الفهم بدلا من الاعتماد على الحفظ والتلقين.





وأشار الفيديو إلى ان السماح للطلاب بدخول لجنة الامتحان بالكتاب المدرسي ، يوفر على الطلاب عبء حفظ المعلومات ، ولكن يشترط أن يكون الطالب قد فهم كل نواتج التعلم والأهداف الخاصة بكل درس في المنهج قبل دخول الامتحان ، مع الحرص على مذاكرة الدرس من خلال مصادر التعلم الموجودة على بنك المعرفة المصري.





وأوضح الفيديو ، أن أسئلة الامتحانات الإلكترونية تتنوع بين اسئلة اختيار من متعدد ، وأسئلة مقالية ، وأشار الفيديو إلى أنه مثلا في سؤال التعبير في اللغة العربية لم يعد الطالب في حاجة إلى كتابة 25 سطر في موضوع التعبير ، ولكن نظام الامتحانات الالكترونية الجديد يطلب منه كتابة 10 أسطر .





ولفت الفيديو إلى أن تقييم و تصحيح إجابات الامتحانات الالكترونية يقوم به معلمين ، ويتم تقييم الإجابات بناء على أساس مقياس تدريجي يقيس مكتسبات الطالب لنواتج العلم ، والخطوات التي يتبعها الطالب للوصول إلى الإجابة .



