ورحلت زكية هداية.. لماذا شمت الإخوان في وفاتها؟

توفيت بالأمس، الجمعة، خلال حادث سير مؤلم، الصحفية زكية هداية، والصحفي أحمد منسي، على الطريق الصحراوي بالإسكندرية.





وفور إعلان خبر وفاة الصحفية زكية هداية، بدأت صفحات الإخوان في الشماتة متجاهلة أبسط قواعد الإنسانية وتعاليم الدين الإسلامي.

أما عن سبب الشماتة، فيرجع لنجاح الصحفية الراحلة في كشفهم على حقيقتهم خلال كتابها "رابعة - النهضة كرداسة.. حكايات تروى لأول مرة"، والذي كتبته من واقع معايشتها للأحداث، كشفت فيها ما دار خلال 40 يوما من اعتصام رابعة والنهضة.وتعرضت زكية من قبل لمحاولة اغتيال على يد الجماعة الإرهابية في عام 2014، قائلة: "اتضرب علينا خزنة مسدس كاملة في مكتبة أ بمصر الجديدة".ولقي الصحفيان أحمد منسي، بجريدة المال وزكية هداية، بـ"البوابة نيوز"، مصرعهما في حادث أليم ليلحقا بزميلتهما رحاب بدر في أقل من ٤٨ ساعة، وذلك فى حادث سير بالإسكندرية.