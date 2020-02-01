أول تعليق للكويت على العثور على رفات أسراها في مقبرة بالعراق

الكويت على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرفات التي عثر عليها في مقابر بـالعراق وانها تعود لـ أسرى كویتیین في العراق إبانحرب الخليج ردتعلى ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرفات التي عثر عليها في مقابر بـ وانها تعود لـفي العراق إبان





ناصر الھین، وفقا لـ تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه لا یمكن الجزم بأن الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر علیھا في العراق وقیل انھا تعود لأسرى كویتیین إلا بعد نقل ھذه الرفات إلى الكویت وإجراء الفحص الجیني. وقال مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون المنظمات الدولیة،، وفقا لـ تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه لا یمكن الجزم بأن الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لرفات عثر علیھا في العراق وقیل انھا تعود لأسرى كویتیین إلا بعد نقل ھذه الرفات إلى الكویت وإجراء الفحص الجیني.





وزارة الداخلیة الكویتیة ھي المعنیة بفحص الرفات من خلال عملیة التعرف على كل رفات بواسطة قاعدة البیانات الجینیة للأسرى. واضاف «الھین» ان الإدارة العامة للأدلة الجنائیة التابعة لـھي المعنیة بفحص الرفات من خلال عملیة التعرف على كل رفات بواسطة قاعدة البیانات الجینیة للأسرى.









وتابع: أن العثور على تلك الرفات سبق وأن صدر بشأنه بیان بتاریخ 30 ینایر 2020 من اللجنة الثلاثیة المعنیة بقضیة أسرى الكویت والتي تترأسھا اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والذي تضمن الإعلان عن العثور على موقع الدفن سالف الذكر ورفع الرفات منه، موضحا أن ھناك قواعد عمل وبروتوكول موقع من جانب أعضاء ھذه اللجنة بشأن عملیات البحث عن مواقع الدفن والتعامل مع الرفات التي یتم العثور علیھا





واشار الهين إلى أن الموقع الذي عثر فيه على الرفات كانت قد توفرت معلومات بشأنه مع موقعي دفن آخرین في ذات المنطقة، سبق الاعلان عنھما ورفع الرفات منھما.





وأفاد بأن الموقع كان مدرجا ضمن جدول أعمال اللجنة الفنیة الفرعیة التي قررت حفره وفق إجراءات و آلیات وقواعد وبروتوكول العمل المتبعة في ھذا الشأن وھي رفع الرفات ونقلھا إلى دائرة الطب العدلي العراقي لفحصھا.





واشار مساعد وزیر الخارجیة الكویتي لشؤون المنظمات الدولیة، إلى أن إذا ما كانت ھناك مؤشرات إیجابیة أولیة على أنھا تعود لأسرى كویتیین، فسیتم نقلھا تحت إشراف اللجنة الدولیة لـ الصلیب الأحمر إلى الكویت لفحصھا جینیا بالإدارة العامة للأدلة الجنائیة في وزارة الداخلیة.









وأكد الهين حرص وزارة الخارجیة الكويتية على التواصل مع ذوي الأسرى وإخبارھم بأي نتائج إیجابیة نھائیة مؤكدة تستند على عملیة التعرف على الحمض الجیني التي تخص أي أسیر



