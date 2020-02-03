مس الأعضاء التناسلية.. هل ينقض الوضوء

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض الفقهاء قالوا إن مس الأعضاء التناسلية ينقض الوضوء والآخر قال لا ينقض الوضوء.





وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هناك من فصل وقال من مسًها بشهوة ينقض وإن كان غير ذلك لاينقض الوضوء، مشيرا إلى أن الخلافات الفقهية فيها إفادة وسعة.









خطوات الوضوء الأساسية









في سورة المائدة آية (6) قال الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

وهذا توضيح لأركان الوضوء في القرآن، والتي سنفسرها لكم بالتفصيل.





خطوات الوضوء الأساسية









نية الوضوء، فيجب أن ننوي الوضوء ونقول بعدها (بسم الله).









غسل الكف 3 مرات في الوضوء.









المضمضة 3 مرات في الوضوء.









الاستنشاق بالأنف 3 مرات في الوضوء.









غسل الوجه 3 مرات في الوضوء.





«أي من منبت الشعر حول الوجه وحتى الذقن، ومن الأذن اليمنى لليسرى»









غسل اليدين للمرافق 3 مرات في الوضوء على أن نبدأ باليد اليمنى.









مسح الرأس مرة واحدة في الوضوء «ويمكن ثلاثا».









مسح الأذن مرة واحدة في الوضوء على أن نبدأ باليمنى (ويمكن ثلاثا).









غسل القدمين إلى الكعبين 3 مرات في الوضوء «نبدأ باليمنى وندخل الماء بين الأصابع».









نقول بعد الوضوء «أشهد أنّ لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمّدًا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من

التوّابين، واجعلني من المتطهّرين).

















فرائض الوضوء









فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلاً وهي:









النية محلها «في القلب».









غسل الوجه.









غسل اليدين للمرفقين.









مسح الرأس.









غسل القدمين للكعبين.









ترتيب أركان الوضوء.







