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رياضة

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:14 م
شريف اكرامى
شريف اكرامى
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محمد بدران



وجه رمضان صبحى لاعب منتخب مصر والأهلى رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري. 

وكتب صبحى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "دعاء من القلب للزميل والصديق والاخ الكبير بالتوفيق فى كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى انا شخصيا لكن احترم رغبتك واساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى انك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب#وحش افريقيا❤️".

وأعلن شريف إكرامي منذ قليل قراره بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حيث وجه رسالة شكر للجماهير و للمسؤولين في الفريق مشددا أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي فضلا عن الجلوس على دكة البدلاء.

وأضاف "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي، بإرادتي ارحل من الباب الكبير، مرفوع الرأس،فخورًا بما حققته، باحثا عن تجربة و تحدي جديدين، و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخورًا بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء، وأعود إليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".



رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي
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