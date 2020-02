رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

View this post on Instagram

دعاء من القلب للزميل والصديق والاخ الكبير بالتوفيق فى كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى انا شخصيا لكن احترم رغبتك واساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى انك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب#وحش افريقيا❤️