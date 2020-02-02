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فن

شريف إكرامى يرحل عن الأهلي.. وداع مؤثر من كريم فهمى

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:42 م
شريف اكرامى وكريم
شريف اكرامى وكريم فهمى
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محمد بدران
وجه الفنان كريم فهمى رسالة لـ شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي عقب إعلانه الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري. 


وكتب كريم فهمى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" قائلا: "اخدت قرار انا شخصيا اتفاجئت بيه بس انا عارف انك بتفكر كويس اوي قبل اي حاجه بتعملها ، قرارك ده مضايقني عشان عارف ان لسه عندك كتير بس الميزه الوحيده اني هعرف اشوفك و نسهر براحتنا مش هتنام ٩ بليل تاني 😂، بالتوفيق يا صاحبي في اي مكان تروحوا 💪💪".


وأعلن شريف إكرامي منذ قليل قراره بالرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حيث وجه رسالة شكر للجماهير و للمسؤولين في الفريق مشددا أنه يسعى للمشاركة بشكل أساسي فضلا عن الجلوس على دكة البدلاء.

واضاف "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخورًا بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخورًا بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".





شريف إكرامى يرحل عن الأهلي.. وداع مؤثر من كريم فهمى
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