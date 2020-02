شريف إكرامى يرحل عن الأهلي.. وداع مؤثر من كريم فهمى

View this post on Instagram

اخدت قرار انا شخصيا اتفاجئت بيه بس انا عارف انك بتفكر كويس اوي قبل اي حاجه بتعملها ، قرارك ده مضايقني عشان عارف ان لسه عندك كتير بس الميزه الوحيده اني هعرف اشوفك و نسهر براحتنا مش هتنام ٩ بليل تاني 😂 ، بالتوفيق يا صاحبي في اي مكان تروحوا 💪💪