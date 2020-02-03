AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة وصول طلاب سعوديين إلى الرياض بعد إجلائهم من ووهان الصينية

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:27 ص
لحظة وصول طلاب سعوديين
لحظة وصول طلاب سعوديين إلى الرياض بعد إجلائهم من ووهان
Advertisements
البهي عمرو

عرضت قناة "يورونيوز"" لقطات خاصة للحظة وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، حيث وصل الطلبة إلى مطار الملك خالد بالرياض، واستعدت الطواقم الطبية لاستقبال الطلاب.


وظهر بالفيديو صعود الطاقم الطبى إلى الطائرة فور هبوطها إلى أرض المطار، للاطمئنان على الطلاب والتعامل معهم طبيًا، حيث تم تجهيز عزل طبى للطلاب لمدة 15 يومًا.


وأفادت السلطات السعودية بأن  10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية " مركز فيروس كورونا " سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.


وأكد وزير الخارجية السعودى:"نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين.


وكانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

25 حالة وفاة جديدة.. ارتفاع ضحايا فيروس كورونا في الصين

إصابة 3 يابانيين بفيروس كورونا بعد إجلائهم من ووهان الصينية

سعوديون يروون تفاصيل لحظات الرعب في مدينة الأشباح.. شهادات حية من بؤرة فيروس كورونا.. واجراءات احترازية مشددة داخل المملكة

توجيهات ملكية.. إجلاء طلاب سعوديين من ووهان الصينية بـ طائرة خاصة

طائرة تقل سعوديين تصل الرياض قادمة من ووهان الصينية

المملكة تتحرك لإجلاء رعاياها من الصين.. وصول طائرة خاصة تقل طلبة سعوديين من ووهان.. والجامعة العربية ترفض أي صفقة لا تلبي الطموحات الفلسطينية.. أهم ما جاء في صحف السعودية

ترشيحاتنا

عروس تفرض فكرة شيطانية على المعازيم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو

بيراميدز يكشف حقيقة تعمد عبدالله السعيد الغياب عن مباراة الأهلي

تعليق قوي من كلوب بعد اتهام محمد صلاح بالأنانية

تعليق مثير من مدرب حراس الأهلي السابق على قيد نجل شوبير فى القائمة الأفريقية.. فيديو

من الإبرة للصاروخ.. شاب يصنع منزلا محمولا مجهزا بالكامل.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس سوداء وماكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق برفقته

باليورو ومن غير خصم.. سعر صادم لـ فستان أحلام

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور