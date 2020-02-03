لحظة وصول طلاب سعوديين إلى الرياض بعد إجلائهم من ووهان الصينية

عرضت قناة "يورونيوز"" لقطات خاصة للحظة وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، حيث وصل الطلبة إلى مطار الملك خالد بالرياض، واستعدت الطواقم الطبية لاستقبال الطلاب.





وظهر بالفيديو صعود الطاقم الطبى إلى الطائرة فور هبوطها إلى أرض المطار، للاطمئنان على الطلاب والتعامل معهم طبيًا، حيث تم تجهيز عزل طبى للطلاب لمدة 15 يومًا.





وأفادت السلطات السعودية بأن 10 طلاب تم إجلاؤهم من ووهان الصينية " مركز فيروس كورونا " سيبقون تحت الحجر الصحي احترازيا وفق ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.





وأكد وزير الخارجية السعودى:"نثمن جهود السلطات الصينية في إجلاء 10 من طلابنا من ووهان"، لافتا إلى أن هناك إجراءات صحية احترازية بمطار الرياض مع وصول الطلاب السعوديين الذين تم إجلاؤهم من الصين.





وكانت سلطات الطيران المدني في عُمان قررت تعليق جميع الرحلات بين السلطنة والصين ابتداء من اليوم، يذكر أن خارطة انتشار فيروس كورونا عالميا شملت 26 دولة، حيث وصلت أعداد الوفيات بفيروس الكورونا فى الصين لنحو 259 حالة ووصلت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 12 ألفا داخل الصين و150 خارجها وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.