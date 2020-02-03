اقتصاد اردوغان ينهار.. التضخم السنوي يرتفع إلى 12.1% في تركيا

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير ، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي الاثنين، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.

وكان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86 بالمئة في يناير كانون الثاني. وبلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وزادت أسعار المستهلكين 1.35 بالمئة عن الشهر السابق في يناير ، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 بالمئة عن الشهر السابق في يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 بالمئة، وفقا لما أظهرته البيانات.