احذري..عادة تعرضك لخطر الإصابة بالجلطات

تلك العادات.

1. غسل أسنانك بالفرشاة بعد كل وجبة

3. تخطي الغداء





من الشائع جدًا تخطي وجبة الغداء إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو خفض السعرات الحرارية ، لكن هذه الاستراتيجية نادرًا ما تنجح. وفقًا لشبكة معلومات التحكم في الوزن ، فإن الأشخاص الذين يميلون إلى تخطي الوجبات يزنون بانتظام أكثر من الأشخاص الذين يتناولون الطعام كثيرًا طوال اليوم.







4. وزن نفسك كل يوم







من المحتمل أن تشعر بالإحباط لعدم رؤية أي تقدم فوري. بالإضافة إلى ذلك ، قد تشعر أنك مضطر إلى البدء في قطع وجباتك أكثر أو الانزعاج بحيث تتخلى عن الأكل الصحي كله. حسنا ، لا تفعل أيضا. فقط توقف عن وزن نفسك كل يوم وسترى نتائج نظامك الغذائي قريبًا.

وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي ، فإن النوم لبضع ساعات إضافية في عطلة نهاية الأسبوع سيء بالفعل ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل وأمراض القلب والجلطات. لذا بدلًا من اللحاق بنقص النوم في أيام الأسبوع ، استهدف النوم لمدة 7 إلى 9 ساعات على الأقل كل ليلة.