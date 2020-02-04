إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

حرق دهون البطن مهمه سهلة يمكن تحقيقها بسهولة وإذابة الدهون مثل الثلج من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.
ملعقة من زيت جوز الهند
- فى وعاء أمزجى المكونات وتناولي ملعقتان مرتين يوميًا قبل مواعيد الوجبات. كما يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد العشاء. لتحويل جسمك لمكينة حرق فى المساء
- ويمكنك إضافة ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى العصائر أو طبق السلطة اليومي ..
إليك مشروب مثالى لحرق دهون البطن بمكونات من مطبخك يقدمه مكوناته وطريقة تحضيره موقع برايت سايد
مكونات المشروب ..
ملعقة من زيت جوز الهند
كوب من الماء الدافئ
القليل من عصير الليمون
طريقة التحضير
- فى وعاء أمزجى المكونات وتناولي ملعقتان مرتين يوميًا قبل مواعيد الوجبات. كما يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد العشاء. لتحويل جسمك لمكينة حرق فى المساء
- ويمكنك إضافة ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى العصائر أو طبق السلطة اليومي ..