إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

إليك مشروب مثالى لحرق دهون البطن بمكونات من مطبخك يقدمه مكوناته وطريقة تحضيره موقع برايت سايد









مكونات المشروب ..



كوب من الماء الدافئ

القليل من عصير الليمون









طريقة التحضير



ملعقة من زيت جوز الهند- فى وعاء أمزجى المكونات وتناولي ملعقتان مرتين يوميًا قبل مواعيد الوجبات. كما يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد العشاء. لتحويل جسمك لمكينة حرق فى المساء- ويمكنك إضافة ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى العصائر أو طبق السلطة اليومي ..