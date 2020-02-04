AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إذابة الدهون مثل الثلج .. ملعقة سحرية من هذا المشروب قبل النوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:07 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
حرق دهون البطن مهمه سهلة يمكن  تحقيقها بسهولة وإذابة الدهون مثل الثلج  من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.
 
إليك مشروب مثالى لحرق دهون البطن بمكونات من مطبخك يقدمه مكوناته وطريقة تحضيره موقع برايت سايد


مكونات المشروب ..
 
 ملعقة من زيت جوز الهند
كوب من الماء الدافئ
القليل من عصير الليمون


طريقة التحضير

- فى وعاء أمزجى المكونات وتناولي  ملعقتان مرتين يوميًا قبل مواعيد الوجبات. كما يمكنك القيام بذلك مباشرة بعد العشاء. لتحويل جسمك لمكينة حرق فى المساء

- ويمكنك إضافة ملعقتي طعام من زيت جوز الهند إلى العصائر أو طبق السلطة اليومي ..

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذابة الدهون مثل الثلج.. بتناول معلقة من هذه العشبة قبل النوم يومياً

بدون جراحة أو أدوية.. طريقة التخلص من ترهل الذراعين في 30 دقيقة

3 حيل مجربة لتفتيت الكرش وحرق الدهون بسرعة غير متوقعة

بسرعة لا تتوقعينها.. أطعمة غير متوقعة تحرق دهون البطن العنيدة

بـ 5 جنيهات.. أسرع وصفة لإطالة الشعر لـ سنتيمترات

أسرع ريجيم للباحثات عن الصحة والرشاقة.. أخطاء لا تسمح بحرق الدهون.. مشروب خارق لتحويل جسمك لماكينة حرق.. وهذه أطعمة تمنحك الشبع لفترة أطول

ترشيحاتنا

غرائب الدوري المصري .. لاعب أسوان ينفرد بالمرمى الخالي ويضع الكرة خارج الملعب.. فيديو

تعليق عدلي القيعي على فرصة كهربا المهدرة أمام الهلال السوداني في أفريقيا

يقع فيه كثيرون.. فعل يوقف دعاءك بين السماء والأرض ولا يصعد منه شيء

أخبار النادي الأهلي.. حقيقة تجميد كهربا.. تسويق صالح جمعة.. الأحمر يرفض شكوى الهلال

أخبار الزمالك.. أزمة جديدة داخل القلعة البيضاء.. وبن شرقي جاهز للمباريات

سر لقاء هاني شاكر ووليد توفيق.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر كيرلي وملابس كاجوال.. إطلالة ميريام فارس في عيد ميلاد نجلها

جمال و حلاوة .. ماريتا الحلاني تشعل السوشيال ميديا بفستان أحمر ناري.. صور

أنت طيب ولا شرير .. اعرف حقيقتك من أنواع النفوس