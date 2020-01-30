AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

5 أطعمة مهملة تحرق دهون البطن والأرداف بسرعة مذهلة

الخميس 30/يناير/2020 - 08:43 م
حرق الدهون
حرق الدهون
Advertisements
لمياء الياسين
حرق الدهون مهمة ليست صعبة يمكن تحقيقها بسهولة عن طريق تناول أطعمة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.

إليك أبرز تلك الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون، وفى الوقت نفسه  فقدان الوزن بشكل أسرع والمحافظة على طاقة الجسم بجانب حرق الدهون بحسب موقع بولد سكاى الهندى.

حرق الدهون  بالخردل

قد لا يعرف الكثير من الناس أن الخردل هو في الواقع أحد أصناف التوابل الأكثر صحة. لا يوجد سكر مضاف فيه وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والكركم، وهو عنصر في الخردل، هو عامل قوي لمكافحة السرطان ومرض الزهايمر.

حرق الدهون  بالبيض

تناول البيض فى وجبة الإفطار جيد جدًا بالنسبة لعدة أسباب. البيض غني بمضادات الأكسدة وفيتامين د والكولين، مما يزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون كما أنه غني بالبروتين.

حرق الدهون بالأفوكادو

وجدت دراسة في ولاية بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو على أساس يومي لمدة 4 أسابيع، خفضوا الدهون في البطن بنسبة 1.6 ٪.

حرق الدهون بالقرفة

القرفة تساعد على حرق الدهون وتقلل من تراكمها في البطن.

حرق الدهون بالجوز

أظهرت دراسة بجامعة هارفارد أن تناول الجوز يقلل من جوعك الكلي ويجعلك تشعر بمزيد من الامتلاء، والسبب في ذلك هو أن تناول هذا النوع من الجوز ينشط منطقة في الدماغ متصلة بالجوع والسيطرة على الرغبة كذلك فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تجعل الجسم أسرع فى حرق الدهون. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 30 دقيقة من تناوله ..نوع خارق من التوابل يحول جسمك لماكينة حرق

لصحة أفضل | حيل بسيطة تساعد على إنقاص الوزن بسرعة | وأطعمة تقضى على الرغبة فى الأكل.. ووصفة طبيعية تحرق الدهون إذا تناولتها قبل النوم بـ 10 دقائق

وداعًا للوزن الزائد .. 5 أطعمة طبيعية تساعد في حرق الدهون

بسرعة لا تتوقعينها.. أطعمة غير متوقعة تحرق دهون البطن العنيدة

مفعولها أقوى من السحر .. 8 حيل لحرق دهون البطن

السر فى 12 طعامًا.. كيف تتخلص من الكرش ؟

ترشيحاتنا

خالد بيومي يرد على أنباء انضمامه إلى قناة الزمالك.. تفاصيل

الزمالك يرسل قائمة مباراة السوبر الإفريقي لـ الكاف

الزراعة تمنع ذبح البتلو.. تفاصيل| فيديو

شطة يزف بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

أبو فيونكة وأبو تورتة.. استشاري يوضح سبب ظاهرة هروب الخُطاب

لاعب الأهلي السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة طفل بثقب في المعدة.. 5 كوارث يسببها تناول آيس كريم النيتروجين

قائد سيارة قرر التوقف لمساعدة فهد مصاب.. فحدث ما لم يتوقعه.. شاهد

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد