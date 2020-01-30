5 أطعمة مهملة تحرق دهون البطن والأرداف بسرعة مذهلة





إليك أبرز تلك الأطعمة التى تساعد على حرق الدهون، وفى الوقت نفسه فقدان الوزن بشكل أسرع والمحافظة على طاقة الجسم بجانب حرق الدهون بحسب موقع بولد سكاى الهندى.



حرق الدهون بالخردل



قد لا يعرف الكثير من الناس أن الخردل هو في الواقع أحد أصناف التوابل الأكثر صحة. لا يوجد سكر مضاف فيه وهو غني بالمواد المضادة للأكسدة والكركم، وهو عنصر في الخردل، هو عامل قوي لمكافحة السرطان ومرض الزهايمر.



حرق الدهون بالبيض



تناول البيض فى وجبة الإفطار جيد جدًا بالنسبة لعدة أسباب. البيض غني بمضادات الأكسدة وفيتامين د والكولين، مما يزيد من التمثيل الغذائي وحرق الدهون كما أنه غني بالبروتين.



حرق الدهون بالأفوكادو



وجدت دراسة في ولاية بنسلفانيا أن الأشخاص الذين يتناولون الأفوكادو على أساس يومي لمدة 4 أسابيع، خفضوا الدهون في البطن بنسبة 1.6 ٪.



حرق الدهون بالقرفة



القرفة تساعد على حرق الدهون وتقلل من تراكمها في البطن.



حرق الدهون بالجوز



أظهرت دراسة بجامعة هارفارد أن تناول الجوز يقلل من جوعك الكلي ويجعلك تشعر بمزيد من الامتلاء، والسبب في ذلك هو أن تناول هذا النوع من الجوز ينشط منطقة في الدماغ متصلة بالجوع والسيطرة على الرغبة كذلك فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية تجعل الجسم أسرع فى حرق الدهون.



حرق الدهون مهمة ليست صعبة يمكن تحقيقها بسهولة عن طريق تناول أطعمة تساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن.