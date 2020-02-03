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مرأة

بأقل مجهود.. ريجيم سريع لنسف الدهون في 7 أيام

الإثنين 03/فبراير/2020 - 07:18 ص
رجيم
رجيم
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لمياء الياسين
مللت الرجيمات القاسيه وتبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وفى الوقت نفسه لا يحرمك من أنواع الطعام التى تفضلينها إليك رجيم سريع يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.

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اليوم الاول والثانى والثالث

-الإفطار

بيضة ـومليت بدون زيت + قطعة جبن قريش

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء
- علبة تونه + طبق سلطة خضراء
أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء

▪️العشاء
شوربة كرنب حارقة للدهون

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الفطار
طبق شوفان + كوب لبن

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة

▪️العشاء
- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون

ثم التكرار في باقي الأيام
اليوم الاول والثانى والثالث

-الإفطار
بيضة ـمسلوقة + قطعة جبن قريش

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة

▪️الغداء

أو
2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء
شريحتان من اللحم المشوى _ 3 ملاعق أرزأو مكرونة

▪️العشاء
شوربة كرنب حارقة للدهون

▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الفطار
طبق شوفان + كوب لبن

▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهه

▪️الغداء
طبق شوربة خضار + 3 ملاعق أرز

▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة

▪️العشاء
- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون
ثم التكرار في باقي الأيام
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