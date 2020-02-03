بأقل مجهود.. ريجيم سريع لنسف الدهون في 7 أيام

مللت الرجيمات القاسيه وتبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وفى الوقت نفسه لا يحرمك من أنواع الطعام التى تفضلينها إليك رجيم سريع يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.
اقرأ أيضا .. أبتعد عن تناول البروتين لهذه الاسباباليوم الاول والثانى والثالث
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة ـومليت بدون زيت + قطعة جبن قريش
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- علبة تونه + طبق سلطة خضراء
أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
شوربة كرنب حارقة للدهون
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
طبق شوفان + كوب لبن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون
ثم التكرار في باقي الأيام
اليوم الاول والثانى والثالث
-الإفطار
بيضة ـومليت بدون زيت + قطعة جبن قريش
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
- علبة تونه + طبق سلطة خضراء
أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء
▪️العشاء
شوربة كرنب حارقة للدهون
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
طبق شوفان + كوب لبن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون
ثم التكرار في باقي الأيام
-الإفطار
بيضة ـمسلوقة + قطعة جبن قريش
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️الغداء
أو
2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء
شريحتان من اللحم المشوى _ 3 ملاعق أرزأو مكرونة
▪️العشاء
شوربة كرنب حارقة للدهون
▪️اليوم الرابع والخامس والسادس
▪️ الفطار
طبق شوفان + كوب لبن
▪️بعد الفطار بساعتين
- ثمرة فاكهه
▪️الغداء
طبق شوربة خضار + 3 ملاعق أرز
▪️بعد الغداء بساعتين
- ثمرة فاكهة
▪️العشاء
- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون
ثم التكرار في باقي الأيام