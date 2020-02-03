بأقل مجهود.. ريجيم سريع لنسف الدهون في 7 أيام



مللت الرجيمات القاسيه وتبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وفى الوقت نفسه لا يحرمك من أنواع الطعام التى تفضلينها إليك رجيم سريع يقدمه موقع بولد سكاى الهندي.





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اليوم الاول والثانى والثالث



-الإفطار



بيضة ـومليت بدون زيت + قطعة جبن قريش



▪️بعد الفطار بساعتين



- ثمرة فاكهة



▪️الغداء

- علبة تونه + طبق سلطة خضراء

أو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء



▪️العشاء

شوربة كرنب حارقة للدهون



▪️اليوم الرابع والخامس والسادس



▪️ الفطار

طبق شوفان + كوب لبن



▪️بعد الفطار بساعتين



- ثمرة فاكهه



▪️الغداء

خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز



▪️بعد الغداء بساعتين

- ثمرة فاكهة



▪️العشاء

- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمون



ثم التكرار في باقي الأيام اليوم الاول والثانى والثالث-الإفطاربيضة ـومليت بدون زيت + قطعة جبن قريش▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهة▪️الغداء- علبة تونه + طبق سلطة خضراءأو 2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء▪️العشاءشوربة كرنب حارقة للدهون▪️اليوم الرابع والخامس والسادس▪️ الفطارطبق شوفان + كوب لبن▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهه▪️الغداءخضار سوتيه + 3 ملاعق أرز▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة▪️العشاء- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمونثم التكرار في باقي الأيام

أو

2 سمة مشوية + طبق سلاطة خضراء

شريحتان من اللحم المشوى _ 3 ملاعق أرزأو مكرونة





اليوم الاول والثانى والثالث-الإفطاربيضة ـمسلوقة + قطعة جبن قريش▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهة▪️الغداء▪️العشاءشوربة كرنب حارقة للدهون▪️اليوم الرابع والخامس والسادس▪️ الفطارطبق شوفان + كوب لبن▪️بعد الفطار بساعتين- ثمرة فاكهه▪️الغداءطبق شوربة خضار + 3 ملاعق أرز▪️بعد الغداء بساعتين- ثمرة فاكهة▪️العشاء- كوب زبادى خالى الدسم مضاف إليه ملعقة من الكمونثم التكرار في باقي الأيام