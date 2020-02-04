الصين تحث أمريكا على التعاون في جهود السيطرة على فيروس "كورونا"

حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم /الثلاثاء/ على النظر إلى تفشي الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس (كورونا) المستجد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة ومعقولة، والتعاون معها ومع المجتمع الدولي في الحرب ضد هذا الوباء.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "منعت بشكل أساسي الرحلات القادمة من الصين".