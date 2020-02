ليلى علوي تنعى نادية لطفي: أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي

View this post on Instagram

اتعلمنا منك كتير أوي ولحد النهارده عرفنا قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة اللي سابها وراه، حبيتك جدًا وفراقك صعب، بس هفضل دايمًا فاكرة نادية لطفي الإنسانة اللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جدًا وهتفضل أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي💕 #ليلى_علوي #Laila_Eloui