ليلى علوي تنعى نادية لطفي: أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي

نعت الفنانة ليلى علوي الفنانة نادية لطفي، والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ83 عامًا اليوم ونشرت علوي صورة للفنانة الراحل من فترة شبابها، عبرحسابها على انستجرام.

وكتبت "اتعلمنا منك كتير أوي ولحد النهارده عرفنا قد إيه الفنان المخلص لشغله بيفضل موجود، بتاريخه وبفنه وبذكرياته والأعمال المبدعة اللي سابها وراه".

وتابعت:"حبيتك جدًا وفراقك صعب، بس هفضل دايمًا فاكرة نادية لطفي الإنسانة اللي علمتني كتير، والفنانة اللي اتربيت على فنها، هتوحشينا جدًا وهتفضل أعمالك محفورة في قلب المشاهد العربي".

كانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي.