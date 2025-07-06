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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة الفنان مصطفى كامل تتعرّض لوعكة صحية مفاجئة .. تفاصيل

مصطفي كامل
مصطفي كامل
علا محمد

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تعرّض زوجته لوعكة صحية مفاجئة .

وكتب مصطفى كامل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "اللهم أنت الشافي يارب، دعواتكم لزوجتي".


من جانب لآخر كان تقدّم محامي بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.

واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.

وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.

واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.

الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تعرض زوجته لوعكة وزارة الثقافة هيفاء وهبي مصطفى كامل

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