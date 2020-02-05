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أخبار العالم

وزير الجيش الإسرائيلي يجتمع بنظيره الأمريكي فى البنتاجون.. تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 09:49 ص
وزير الجيش الإسرائيلي
وزير الجيش الإسرائيلي يجتمع بنظيره الأمريكي فى البنتاجون
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سمر صالح

أفادت القناة السابعة العبرية، أن وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، اجتمع الليلة الماضية، بنظيره الأمريكي مارك إسبير، بمقر وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون. 

 

وقالت القناة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن وزير الجيش بينت، تباحث مع نظيره مارك إسبير، بالقضايا الأمنية الخاصة بالشرق الأوسط، وخصوصا القضايا الأمنية والعسكرية بسوريا.

 

وأشارت القناة، إلى أن المباحثات بين الرجلين، تركزت على التواجد العسكري الإيراني بسوريا، وضرورة التعاون بين البلدين، للحد من هذا التواجد، من أجل حماية إسرائيل من العدوان الإيراني، على حد زعم القناة.

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