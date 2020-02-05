تصريح جديد من نانسي بيلوسي بعد رفض ترامب مصافحتها

علقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، على صورة تظهر الرئيس الأمريكي وهو يرفض مصافحتها قبل خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه فجر اليوم الأربعاء أمام الكونجرس، مؤكدة أنها لن تتوقف عن مد يدها.





وقالت "بيلوسي"، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الديمقراطيون لن يتوقفوا عن مد يد الصداقة من أجل إتمام المهمة للشعب الأمريكي".





وأضافت: "سنعمل لإيجاد أرضية مشتركة حيث نستطيع، لكننا سنلتزم بموقفنا إذا تعذر ذلك".





وتابعت في تغريدة أخرى: "الأخطاء والأكاذيب التي قدمها الرئيس، صفحة تلو صفحة في خطابه، يجب أن تكون بمثابة دعوة للتحرك لكل من يتوقع الحصول على الحقيقة من الرئيس والسياسات الجديرة من مكتبه تجاه الشعب".





وكانت نانسي بيلوسي، مزقت نسختها المطبوعة من خطاب حالة الاتحاد بينما كان يصفق المشرعون للرئيس، وذلك ردًا على رفض ترامب مصافحتها، عندما كان يستعد لاتخاذ مكانه لإلقاء الخطاب، حيث بادرت رئيسة مجلس النواب لمصافحته ومدت يدها، إلا أنه رفض الأمر.





وعلقت "بيلوسي"- في تصريحات للصحفيين- حول سبب تمزيق الخطاب قائلة "كان عبارة عن بيان من الأخطاء".