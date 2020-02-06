صحي ولذيذ.. طريقة عمل بسكويت بالشوفان

بسكويت بالشوفان من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعداد وتحضير بسكويت الشوفان فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بسكويت بالشوفان

1 كوب شوفان

نصف كوب دقيق

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل

ربع كوب زيت

بيضة

لبن

طريقة تحضير بسكويت بالشوفان

* يخلط الدقيق مع الشوفان ويضاف إليها السكر والبيكنج باودر والفانيليا والقرفة الناعمة والزنجبيل

* يضاف إليها البيضة والزيت وتعجن جيدا

* اللبن يضاف حسب احتياج العجينة حتى الحصول على خليط متجانس

* تشكل إلى أقراص وترص في صاج فرن وتدخل فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 180 حتى تنضج