محمد نور يروج لحفله في عيد الحب عبر إنستجرام

نشر الفنان محمد نور، بوستر لإحدى حفلاته من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق على البوستر قائلا: "حفلات عيد الحب في الاسكندرية في فندق هيلتون في سموحة الجديدة الطريق الزراعي هتكون حفلة جامدة جدا".





من ناحية أخرى استطاع الكليب الجديد "على فكرة" لفرقة واما، أن يحقق نجاحا كبيرا فور طرحه بـ 24 ساعة فقط، حيث تخطى مليون مشاهدة عبر قناة "نجوم ريكوردز" على يوتيوب، ووصل حتى كتابة هذه السطور إلى مليون و300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها في إسبانيا ومن إخراج John perez.





ويُعد الكليب هو الثاني لـ"واما" من ألبوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.





ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".





شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله.