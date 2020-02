محمد نور يروج لحفله في عيد الحب عبر إنستجرام

View this post on Instagram

حفلات عيد الحب في الإسكندرية ❤️14/2 Hilton Alexandria king's ranch including Gold’sGym Alexandria Club The Valentines Day Big Party at Hilton Alexandria king's ranch including open buffet dinner For more details & Reservation Call : 01000905112 #MohamedNour #Mohamed_Nour #alexandria #hiltonKing'sRanch #PMGEGYPT #PMG #PARTY #Velentine's #valentinesdayparty #partyday #dayofvalentines #dinner #عيد_الحب #حفلة_عيد_الحب #محمد_نور #الحب #حفلة #فن #مشاهير #نجوم #سينما #افلام_مصرية_ب Gold’sGym Alexandria Club سموحة الجديدة-الطريق الزراعي هتكون حفلة جامدة جدًا عشان تعرفوا تحضروا ازاي الحفلة اتصلوا بالرقم: 01028555500 هستناكم 👍🏻