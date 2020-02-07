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فن

مصطفى خاطر يسترجع ذكريات فيلم حرب كرموز بصورة على انستجرام

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:21 ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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محمد بدران
استرجع الفنان مصطفى خاطر، ذكريات فيلم " حرب كرموز"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام".

ونشر "خاطر"، صورة له خلال أحد مشاهد الفيلم معلقا عليها " حرب كرموز عصفورة"، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيه.

وشارك في بطولة فيلم  "حرب كرموز"النجم أمير كرارة  غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، إسلام جمال، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومحمد عز، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.

الجدير بالذكر أنه كان قد أعلن المنتج تامر مرسي عن عمل جديد يجمع الفنان مصطفى خاطر والفنان علي ربيع في دراما رمضان 2020، ومن المقرر الكشف عن التفاصيل قريبًا.
مصطفى خاطر يسترجع ذكريات فيلم حرب كرموز بصورة على انستجرام
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