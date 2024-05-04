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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل سامسونج للشباب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A15

يتميز هاتف Galaxy A15 من شركة سامسونج بمواصفات كبيرة مع سعر مناسب للشباب حيث يعتبر الهاتف تحفة شبابية خالصة بدءًا من البطارية والمعالج وكذلك الشاشة والكاميرا.     

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A15  

وجاء بشاشة من نوع Super AMOLED، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، وبدقة 1080×2430 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.  

ويقدم  كاميرا خلفية ثلاثية مميزة، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، مع أحدث نظام تشغيل للأندرويد.

ويعمل بمعالج من نوع +Dimensity 6100، من إنتاج شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A15 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و499 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر. 

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