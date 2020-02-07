طائرة الأهلي تتوجه إلى السعودية لإقامة معسكر استعدادا للبطولة العربية

تتوجه بعثة ا لفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالأهلي، إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة ، لإقامة معسكر إعداد استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.





وأكد اللواء خالد أبو زينة المدير الإداري للفريق أن بعثة الفريق حصلت على التطعيمات الوقائية اللازمة استعدادا للسفر إلى السعودية لخوض معسكر الإعداد.







وأشار أبو زينة إلى أن الساعات الماضية شهدت الانتهاء من الحصول على التأشيرات الخاصة باللاعبين إلى جانب الإجراءات الادارية الخاصة بالمعسكر الذي يخوضه الفريق استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للأندية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر لإقامة المعسكر الذي يأتي بدعوة من نادي الوحدة السعودي.