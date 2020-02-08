لقطات مؤثرة.. غوريلا تحاول إنقاذ رجل من ثعبان| صور

في لقطات مؤثرة ظهر إنسان الغاب وهو يمد يد العون لرجل يقف في بحيرة، محاولًا إنقاذه من الثعابين المتواجدة داخل البحيرة.





كان الرجل الغارق في البحيرة يبحث عن أعداء إنسان الغاب وهي الثعابين، بينما ظهرت الغوريلا معتقدة ان الرجل في ورطة لذا مدة له يدها، ولكن الرجل رفض يدها، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا مترو" البريطانية.





وتوضح الصورة المدهشة التي تم التقاطها من قبل أحد الهواة في منطقة غابات محمية في بورنيو حيث تتم حماية الأنواع المهددة بالانقراض من الصيادين.





حصل المصور "أنيل برابهاكار" على تلك اللقطة بالصدفة، أثناء رحلته مع أصدقائه، ورصد الرجل الذي يعمل كجزء من مشروع الحماية في النهر، واكتشف فيما بعد أنه كان يزيل الثعابين لحراسة حيوانات الأورانجوتان.





حتى ظهر القرد ومد للرجل يده بنما رفض الرجل في الواقع يد الأورانجوتان، ويحكي المصور:" وضعت الكاميرا بعيدًا وذهبت لإخراج الرجل، ومن ثم سألته عن السبب في رفض يد الغوريلا، فقال إنه حيوان برّي ، وليس حيوانًا نعرفه ولا ندري رد فعله كما ان واجبه هو الحفاظ عليه".





كان العامل هو جزء من مؤسسة Borneo Orangutan Survival Foundation ، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1991.



