انتهاء الملتقى الأول لشباب إيبارشية أبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير| صور

اختتمت إيبارشية أبو قرقاص، الملتقى الأول للشباب والشابات والذي أقيم على مدار ثلاثة أيام ونظّمه المركز القبطي لخدمة الشباب بالإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقفها.

حيث أجاب نيافته على تساؤلات الشباب في ندوة مفتوحة للمناقشة في موضوعات مختلفة.

استضاف الملتقى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وألقى محاضرة بعنوان "كيف أكتشف وزناتي واستثمرها؟"، كما تضمن محاضرات ألقاها عدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في الموضوعات التالية: "AI"، و"روشتة الفرح الروحي"، و"كيف أكون شخصية مؤثرة على السوشيال ميديا؟".

بجانب صلاة القداس الإلهي وصلوات التسبحة، شمل الملتقى زيارة كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، والمتحف القومي للحضارة المصرية، ودير الشهيد أبي سيفين للراهبات بمصر القديمة، وتم الإعلان عن بدء تفعيل تطبيق خاص بخدمة الشباب بالإيبارشية.