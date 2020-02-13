محمد رشاد يتغزل في مي حلمي بمناسبة عيد الحب.. والأخيرة ترد: هعيط والله

هنأ الفنان محمد رشاد زوجته الإعلامية مى حلمى، بمناسبة عيد الحب الذي يعبر فيه العشاق عن حبهم ويتبادلون الهدايا يوم 14 فبراير من كل عام.





ونشر محمد رشاد صورة مع زوجته مى حلمي أثناء احتفالهما بعيد الحب وخلفهما البلالين بأشكالها المتنوعة واعتمدت مى حلمي في إطلالتها على ارتداء فستان باللون الزهري بينما اكتفي محمد رشا بالشكل الكلاسيكي بارتداء بدلة.





وعلق محمد رشاد على الصورة، قائلا "كل سنة وانتي طيبة ودايما ماليا عليا دنيتي فرح وسعادة يا أجمل هدية ربنا إدهالي في عيد الحب".





وردت مى حلمي في تعليق قائلة "هعيط والله احنا كدة ستات نفرح نعيط نحزن نعيط وما تتريقش إحنا زملاء دلوقت في برنامج واحد".





يذكر أن الفنان محمد رشا اعلن في وقت سابق تعرض زوجتة مى حلمي الإجهاض من الحمل بعد نقلها بأحد المستشفيات.