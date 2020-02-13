AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رشاد يتغزل في مي حلمي بمناسبة عيد الحب.. والأخيرة ترد: هعيط والله

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:10 ص
مى حلمي ومحمد رشاد
مى حلمي ومحمد رشاد
Advertisements
مصطفى كرم
هنأ الفنان محمد رشاد زوجته الإعلامية مى حلمى، بمناسبة عيد الحب الذي يعبر فيه العشاق عن حبهم ويتبادلون الهدايا يوم 14 فبراير من كل عام.

ونشر محمد رشاد صورة مع زوجته مى حلمي أثناء احتفالهما بعيد الحب وخلفهما البلالين بأشكالها المتنوعة واعتمدت مى حلمي في إطلالتها على ارتداء فستان باللون الزهري بينما اكتفي محمد رشا بالشكل الكلاسيكي بارتداء بدلة.

وعلق محمد رشاد على الصورة، قائلا "كل سنة وانتي طيبة ودايما ماليا عليا دنيتي فرح وسعادة يا أجمل هدية ربنا إدهالي في عيد الحب".

وردت مى حلمي في تعليق قائلة "هعيط والله احنا كدة ستات نفرح نعيط نحزن نعيط وما تتريقش إحنا زملاء دلوقت في برنامج واحد".

يذكر أن الفنان محمد رشا اعلن في وقت سابق تعرض زوجتة مى حلمي الإجهاض من الحمل بعد نقلها بأحد المستشفيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ست الكل.. مدحت العدل يتغزل في شريهان بمناسبة عيد ميلادها والفنانة ترد

محمد رشاد يعلن إجهاض زوجته مي حلمي | تفاصيل

بعد تعرض مي حلمي | 6 أسباب غير متوقعة لحدوث الإجهاض

بعد تعرض مي حلمي له.. 3 أعراض تنذرك بحدوث الإجهاض

بعد تعرض مي حلمي له | أسباب غير متوقعة وراء الإجهاض.. زيادة الوزن أبرزها.. احترسوا من الكافيين.. وطرق للتعامل الطبي في هذه الحالات

فيديوجراف| بعد مي حلمي.. مشاهير تعرضن للإجهاض

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

مصطفى الفقي: مبارك تأثر بوفاة حفيده أكثر من تنازله عن السلطة عقب الثورة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

ثريا محمد: محمد صلاح حريف في كرة القدم وأنا في السلة.. وأحلم بـ كأس العالم

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها

صديقة للبيئة.. أواني الفخار.. البساطة في جبال جنوب مصر

بـ شورت جلد.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور