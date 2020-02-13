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اقتصاد

أسهم اليابان تترنح بعد إعلان الصين زيادة حادة في وفيات فيروس كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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وكالات
تذبذبت الأسهم اليابانية حيث أوقدت قفزة حادة في حصيلة وفيات الفيروس التاجي بواعث قلق من أن الوباء قد يتفاقم قبل أن تتم السيطرة عليه.

وتراجع المؤشر نيكي القياسي 0.14 بالمئة إلى 23827.73 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.34% ليسجل 1713.08 نقطة.

وزاد إجمالي الوفيات في إقليم خوبي، بؤرة التفشي، 242 إلى 1310 أمس الأربعاء. وسجل عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة رقما قياسيا بلغ 14 ألفا و840 اليوم من 2015 حالة جديدة على مستوى الصين ككل في اليوم السابق، وذلك مع استخدام طريقة جديدة لتشخيص الإصابة.

وارتفع الين الذي يعد ملاذا آمنا مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع 110.15 ين الذي سجله أمس الأربعاء ومؤثرا بالسلب على أسهم الشركات المرتبطة بقطاع التصدير.

وتراجع نحو ثلثي قطاعات بورصة طوكيو الثلاثة والثلاثين، في خسائر تصدرتها شركات الحديد والصلب وصناعة الآلات والورق.

وتأثرت الأسهم المدرجة في طوكيو بالمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد جراء تفشي الفيروس في الصين.

لكن سهم تايكو للصناعاتالدوائية قفز 6.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بفعل تنامي الطلب على منتجات الشركة في مجال التخلص من الفيروسات واحتواء العدوى.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على نيكي 5.1 بالمئة عقب صعوده 11.9 بالمئة يوم الأربعاء بعد أن وافق قاض اتحادي أمريكي على بيع وحدتها سبرنت إلى تي-موبيل.

كانت أرباح التشغيل لشركة التكنولوجيا العملاقة تراجعت 99 بالمئة في الربع الثالث، متأثرة بخسائر في صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار لكن مؤسسها ورئيسها التنفيذي ماسايوشي سون قال إن أداء الشركة يتحسن بالفعل.
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